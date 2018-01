Kukkonen, Räty ja Välilä pelaavat neljänsissä olympialaisissaan – Miesten joukkueeseen 16 pelaajaa KHL:stä

Kärppien puolustaja Lasse Kukkonen, Kiinassa ammatikseen kiekkoileva Noora Räty ja Ruotsissa pelaava Riikka Välilä kiekkoilevat helmikuussa neljättä kertaa olympiajääkiekossa.

Suomen jääkiekkojoukkueet Pyeongchangin olympiajoukkueeseen nimettiin tänään Vantaalla.

Kukkonen aloitti olympiauransa vuonna 2006 Torinossa. Hän kommentoi valintatilaisuuden videotervehdyksessään, että hienojen joukkuekaverien ohella mieleen ovat jääneet etenkin Vancouverin 2010 olympialaisten avajaiset.

Miesten olympiajoukkueessa on kaikkiaan kuusi pelaajaa kotimaan Liigasta. Kukkosen ohella liigapelaajista mukaan pääsi muun muassa HIFK:n nuori Miro Heiskanen.

Joukkueen rungon muodostavat 16 KHL-pelaajaa, muun muassa Heiskasen tavoin 1999 syntynyt Jokerien Eeli Tolvanen. Ruotsin liigasta on yksi pelaaja, Sveitsin liigasta kaksi.

NHL-pelaajien poisjäänti muokkasi Suomen joukkuetta niin, että olympialaisten ensikertalaisia on mukana peräti 21.

– Minulla on hyvä tunne joukkueesta. Valmistautuminen on sujunut hyvin, ja se tuo meille luottamusta. Tiedostamme hyvän mahdollisuuden, joka meillä on ja olemme valmiita tarttumaan siihen, päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Leijonien alkulohkon vastustajat ovat Norja, Ruotsi ja Saksa. Pelit alkavat Saksaa vastaan torstaina 15. helmikuuta.

Välilä tekee historiaa

Naisten jääkiekkojoukkueessa hyökkääjä Välilä, 44, on Suomen kaikkien aikojen vanhin naisurheilija olympialaisissa. Aiemmin ennätystä piti taitoluistelija Ludowika Jakobsson, joka kilpaili olympiajäällä 43-vuotiaana.

Välilä aloitti olympiauransa 1998 Naganosta ja pelasi myös 2002 Salt Lake Cityssä. Ura taukosi välillä, mutta Välilä pelasi olympiakiekkoon 2014 Sotshissa. Hän kiekkoilee nykyisin Ruotsissa HV71:ssä.

Maalivahti Räty on edustanut Suomea Kukkosen tavoin olympialaisissa vuodesta 2006 lähtien.

Kokeneiden pelaajien vastapainoksi naisten maajoukkueessa on yhdeksän olympialaisten ensikertalaista.

– Joukkueessa ovat mukana parhaat valittavissa olleet pelaajat. Kriteerit valinnoille olivat selvät: sopivuus rooliin, sopeutuminen ryhmään, urheilullisuus ja pelitaito, päävalmentaja Pasi Mustonen arvioi.

Suomen A-alkulohkossa pelaavat viime vuoden MM-kisojen neljä parasta maata, joista kaksi parasta jatkaa suoraan välieriin ja kaksi seuraavaa pelaa puolivälierissä B-lohkon kahta parasta vastaan. Naisleijonien avauspeli on 11. helmikuuta Yhdysvaltoja vastaan.

Suomen olympiajoukkueen koko on 61 urheilijaa, sillä aiemmin joukkueeseen oli valittu 11 yksilöurheilijaa sekä curlingin parikilpailun pari. Loput valinnat julkistetaan ylihuomenna.