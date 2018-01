Joensuun Josba oli lauantaina vaikeuksissa Loviisan Torin kanssa. Vierasjoukkue käytti alussa hienosti maalipaikkansa ja Josba joutui takaa-ajajaksi. Tällä kertaa ei isänniltä nähtyä kiriä, joten kotitappio kirjattiin maalein 3-11 (2-4, 1-3, 0-4).

- Siinä vaiheessa, kun ollaan pari maalia perässä ja aletaan nostamaan karvausta, on se aika riskipeliä. Vastassa oli kokenut joukkue, joka on tottunut pelaamaan kovissa paikoissa. He osasivat hyödyntää tällaisen tilanteen, Josban valmentaja Santeri Raatarila kertoi seuran verkkosivuilla.

Josban tehokkain oli kaksi maalia iskenyt Veeti Naakka. Yhden maalin viimeisteli Aleksi Matikainen. Vieraista Jonas Hällfors iski tehot 3+1.