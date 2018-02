Yksi olympiaennätys syntyi jo – "Emme odota urheilijoiden käyttävän kaikkia kondomeja"

Etelä-Korean talviolympialaisissa on jo tehty ainakin yksi ennätys, vaikka kilpailut eivät ole vielä edes alkaneet. Järjestäjien mukaan kisoissa laitetaan jakoon talviolympialaisissa ennätyksellinen määrä kondomeja.

Kisoissa jaetaan yhteensä 110 000 kondomia, mikä on järjestäjien mukaan 10 000 enemmän kuin Vancouverin kisoissa 2010 ja Sotshin kisoissa 2014. Järjestäjien laskelmien mukaan Etelä-Korean kisoissa on jaossa 37,6 kondomia per urheilija. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä kondomeja on urheilijoiden tilojen lisäksi tarjolla myös lehdistökeskuksessa.

Tiedottaja Chung Geun-Sik arvioi, että osa kondomipaketeista päätyy avaamattomina matkamuistoksi.

– Emme odota, että urheilijat käyttävät ne kaikki.