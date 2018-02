Suomalaiset napsivat syöttöpisteitä NHL-jäillä

Suomalaiskiekkoilijat napsivat tehopisteitä yön kahdentoista pelin NHL-kierroksella.

New Jerseyn ja Philadelphian kohtaamisessa syöttöpisteen nimiinsä kirjauttivat sekä Philadelphian Valtteri Filppula että New Jerseyn Sami Vatanen. Peli päättyi New Jerseyn 4–3-voittoon.

Myös Floridan Aleksander Barkov syötti yhden maalin Buffaloa vastaan. Florida vei pelin 4–2. Floridan maalia vartioinut Harri Säteri torjui ottelussa 30 kertaa.

Ahkeraan sai torjua myös Bostonin veräjänvartija Tuukka Rask, jonka maalia kohti St. Louis laukoi 33 kertaa. Raskin selän taa pujahti kiekko vain kerran, ja Boston voitti 3–1.