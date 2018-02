Olympiatoivo Mäkäräisellä ollut terveyshuolia – "Ei ole mennyt ihan putkeen"

Suomen suurimpiin mitalitoivoihin Etelä-Korean talviolympialaisissa kuuluvan Kaisa Mäkäräisen valmistautuminen ei ole sujunut suunnitelmien mukaisesti. Ampumahiihtäjätähti Mäkäräisen kunnon viimeistelyä ovat varjostaneet terveyshuolet.

– Viimeistely sujui ihan hyvin viime viikon sunnuntaihin asti. Sen jälkeen on ollut terveysmurheita. Mutta vielä on reilu viikko aikaa omiin kisoihin ja toivotaan, että murheet on silloin selätetty, Mäkäräinen sanoi perjantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähtiessään kohti olympialaisia.

– Minulla on ollut hengitystieoireita eli ihan perinteinen hiihtäjän ongelma. Olen jättänyt tällä viikolla hiihtotreenejä väliin, mutta punttitreenejä olen tehnyt normaalisti, hän kertoi.

Murheistaan huolimatta Mäkäräinen vaikutti lähtevän matkaan hyväntuulisena.

– Tämä viikko ei ole mennyt ihan putkeen, mutta matkasuunnitelmaa ei ole tarvinnut muuttaa ja lähden kisoihin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Pystyn matkustamaan, eikä minusta ole tartuntariskiä muille urheilijoille. Kai sekin on merkki siitä, että toivottavasti asiat etenevät parempaan suuntaan.

Mäkäräiseltä odotetaan olympialaisista paljon, sillä hän johtaa naisten maailmancupin kokonaiskilpailua. Maailmanmestari Mäkäräisellä, 35, ei ole olympiamitalia aiemmista kisoista.

– Mitali on totta kai unelma ja myös tavoite, hän totesi.

Mari Laukkanen maastohiihtoon?

Mäkäräisen joukkuetoveri Mari Laukkanen kertoi olevansa terve. On mahdollista, että paremmin ampumahiihtäjänä tunnettu Laukkanen kisaa Etelä-Koreassa myös maastohiihdossa. Lähinnä sprinttimatkoilla aiemmin kilpailleen Laukkasen mukaan tästä ei ole kuitenkaan päätetty vielä mitään.

– Maastohiihdon suhteen mitään ei ole vielä lyöty lukkoon, hän vakuutti.