Pesäpallon menestystarinan Sotkamoon luonut Juha Tanskanen kertoo, mitä urheiluseurojen kannattaisi tehdä toisin

Sotkamolais-helsinkiläinen Juha Tanskanen on toiminut urheilu- ja liike-elämässä jo vuosikymmenten ajan. Hänet tunnetaan Sotkamon Jymyn superpesisjoukkueen menestystarinan luojana, mutta nykyään myös sisäaktiviteettipuistoja pyörittävän Superpark Oy:n toimitusjohtajana.

Tanskasella on selvä vastaus siihen, miksi monen urheiluseuran on niin vaikea tehdä toiminnastaan taloudellisesti kannattavaa.

– Keskitytään liikaa omaan itseen. Urheilun perisynti on se, että meidän pitää aina muka vain saada. Se on itsekäs ja lyhytjänteinen ajatusmalli.

Tanskasen motto verkostoitumisessa on, että saadakseen on ensin itse annettava. Omasta seurasta on tehtävä muille tarpeellinen ja merkityksellinen.

– Ei sponsoreita niin sitouteta, että lähetetään joku lappu, jossa pyydetään rahaa.

Tanskanen vertaa urheiluseurojen menestymistä lumiukkoon, jossa ensimmäisen pallon ytimen pitää olla kunnossa, jotta ukosta tulee kestävä.

– Ydin on se varsinainen sportti: edustusjoukkue, nuorityötyö, urheilijapolut ja muu.

Ytimen ympärille voi alkaa pyörittämään urheiluseuran elinympäristöä, jota Tanskanen kutsuu "urheilumarkkinoinnin ekosysteemiksi".

– Seuran pitää piirtää itsensä keskelle ja siitä ulospäin tärkeimmät kumppanit. Pitää miettiä, mitä esimerkiksi kunta tai kaupunki voisi tarvita meiltä, Tanskanen selventää.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että edustusjoukkueen pelaajat käyvät jakamassa koululaisille heijastimia tai puhumassa kypärän käytön tärkeydestä. Sen jälkeen opettajanhuoneessa joku innostuu lähtemään kentälle peliä katsomaan.

– Mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa. Vähitellen rinki kasvaa, Tanskanen sanoo.