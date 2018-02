Eagles vei historiansa ensimmäisen Super Bowl -voiton

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n loppuottelun on voittanut Philadelphia Eagles, joka kaatoi New England Patriotsin luvuin 41–33. Kyseessä on Eaglesin ensimmäinen Super Bowl -voitto.

Viime vuoden mestari Patriots lähti otteluun ennakkosuosikkina, mutta ei lopulta pystynyt nujertamaan jo ottelun alkumetreillä tiukan otteen ottanutta Eaglesia. Minneapolisissa pelatun loppuottelun puoliajalle siirryttiin Eaglesin 22–12-johdossa. Viimeisillä neljänneksillä Patriots kiri aivan vastustajansa kannoille, mutta ei onnistunut kääntämään ottelua voitokseen. Eaglesin sankariksi nousi ensimmäisessä Super Bowlissaan pelannut pelinrakentaja Nick Foles, 29, joka pelasi yhden uransa parhaimmista peleistä. Hän heitti 373 jaardia ja kolme touchdownia ja teki yhden touchdownin ottamalla pallon vastaan. Foles kirjautti itsensä NFL-historiaan ensimmäisenä samassa ottelussa touchdownin heittäneenä ja kiinni ottaneena pelaajana, kertoo CNN. Folesin paineensietokykyä epäiltiin ennen ottelua, sillä hän ei ollut tällä kaudella edes ensimmäinen vaihtoehto kentälle, mutta nousi ykköspelinrakentajaksi Carson Wentzin loukkaantumisen jälkeen. Ottelun jälkeen Foles sanoi BBC:n mukaan olonsa olevan uskomaton. – Oloni oli tyyni koko illan, olemme niin hyvä tiimi, tunsimme olomme itsevarmoiksi. Me vain menimme kentälle ja pelasimme jalkapalloa. Olemme unelmoineet tästä pikkupojista lähtien, hän sanoi.