Herkkää on, yliherkkää - Suomen 10 suurinta mitalitoivoa olympialaisiin

Lajit, joissa Suomi-urheilijat hakevat menestystä ovat herkkiä, jopa yliherkkiä. Alla on listattu ennakkoon suurimmat mitalitoivot. Yksilölajien viesti- joukkuekisat on jätetty pois.

Suomi omaa mitalisaumat maastohiihdossa naisten ja miesten viesteissä sekä parisprinteissä. Mitali voi realisoitua myös yhdistetyn joukkuekisassa.

1 Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihto

Mäkäräiselle avautuu neljä mahdollisuutta napata uran ensimmäinen olympiamitali. Hiihtovauhti on niin lupaava, että jopa kahdella pummilla voi revetä kultariemu. Arvaamattomia tekijöitä lajissa riittää. Lisäksi Koreassa ammutaan iltavalaistuksessa, kelistä ei tiedä. Eikä terveystilanteesta.

2 Iivo Niskanen, maastohiihto

Arvoitus hänkin. Savolaisen mieltä ja konetta on treenattu, hiottu, vaalittu ja hellitty koko kausi. Kaikki on ladattu 50 kilometrin perinteiseen kisaan. Terveenä vahva myös kaikilla muilla matkoilla, joiden starttiviivalle päättää lopulta ilmestyä.

3 Enni Rukajärvi, lumilautailu

Onko Rukajärvi lajiryhmän ainoa suomalainen mitalikandidaatti? Kokenut ja mieleltään tasapainoinen kilpailija. Sotshin slopestylesta irtosi hopea, mutta takuuvarma Rukajärvi omaa yhtäläiset mahdollisuudet big airissa, joka on olympiaohjelmassa ensimmäisen kerran.

4 Krista Pärmäkoski, maastohiihto

Suomalaisista naishiihtäjistä se, jonka odotetaan vastaavaan Charlotte Kallan ja norjalaisrintaman hirmuhaasteeseen. Omaa nappipäivänä mahdollisuudet vaikka kultaan, mutta siitä lähdetään, että jokainen mitali on iloinen asia. Verottiko sairastuminen Seiser Almin viimeistelyleirillä?

5 Miesten jääkiekkojoukkue

Erikoinen turnaus ilman NHL-pelaajia. Jos Leijonien yhteistyökiekko humpsahtaa uomiinsa, kaikki on tarjottimella – jopa ykkössija. Venäjä on suosikki, mutta kaikki muistavat, millainen peikko Suomi on viime aikoina punanutuille ollut.

Herkkää on kaukalossakin. Pienikin epävarmuus tietää putoamista mitaleilta.

6 Naisten jääkiekkojoukkue

Naisten puolella mitaleja janoava nippu on tiivistynyt. Suomi on tavoittanut Kanadaa ja USA:ta, mutta toisaalta Ruotsi, Venäjä ja Sveitsi ovat kirineet naisleijonien kintereille. Nyt lähdetään vielä siitä, että kaksi kovaa on liian kovia. Suomi hakee pronssia, viimeksi tämä onnistui Torinossa 2006.

7 Mika Poutala, pikaluistelu

Kamppailua sadasosista. 500 metrin pilkunviilauksessa on mukana 15–20 miestä. Gangneungin areenalla matka luistellaan vain kerran. Yksi väärin ajoitettu kädenheilautus kaarteessa voi maksaa viisi sijaa. 1000 metriä on jokerimatka.

8 Eero Hirvonen, yhdistetty

Nuori laukaalainen on kovassa paikassa. Mäessä on potentiaalia parempaan kuin näillä lumilla on nähty. Ladulla on ollut lupaava isku, joka toivottavasti kestää. Huippuhyppy ja alkutalven hiihtovauhti veisivät hyvin lähelle podiumia. Jos Hirvonen sakkaa, vielä on Ilkka Herola.

9 Ristomatti Hakola, maastohiihto

Railakas hiihtäjä omaa saumat kiilata perinteisen sprintin finaaliin. Jos sinne työntyy, janoaa itse vielä enemmän. Mitali Kläbon-junassa vaatii täydellistä hetkeä – ja muiden kolarointia.

10 Matti Heikkinen, maastohiihto

Yksi maailman kryptisimmistä huippu-urheilijoista. Kaikkien muiden kohdalla vastaavat viime hetken ”näytöt” olisivat merkinneet sitä, että urheilija olisi voitu huoletta yliviivata mitalispekulaatiolistoilla. Mutta niin se vain on, että Heikkistä ei pidä koskaan siivota laudalta ulos.