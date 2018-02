Kaisa Mäkäräinen ei halua flunssaa kaupan kassalta

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on pyrkinyt välttelemään isoja yleisötilaisuuksia keskellä kisakautta. Tärkeiden kisojen alla Mäkäräinen ei käy itse edes kaupassa vaan kauppareissut hoitaa puoliso ja Mäkäräisen suksihuoltaja Jarkko Siltakorpi .

- Talvella yleensä Jarkko sanoo, että hän käy kaupassa. Sitä ei voi tietää, onko kaupan kassalla, jonka kanssa käsitellään samoja tuotteita, ollut sairastelua. Siinähän se herkimmin tarttuisi, Mäkäräinen miettii.

- Kaikkea ei voi välttää. Mutta pitää yrittää vaikuttaa niihin asioihin, joihin pystyy. Nämä asiat tulevat jo ihan luonnostaan.

Mäkäräinen ei halua olla liian tarkka, mutta tietyissä tilanteissa on pelattava varman päälle.

- Viime talvena eräs kaveri olisi tullut kylään, mutta hänellä oli ollut työpaikalla paljon sairastelua. Niinpä se vierailu jäi väliin.

- Runsas vuosi sitten pikkuveljeni jätti tulematta meille jouluna, kun hän oli nuhainen. Se tuntui kurjalta, kun hän vietti joulun yksinään ja muu perhe oli jouluna meillä. Onneksi hän pääsi katsomaan Ruhpoldingin kisoja, joista sain kaksi voittoa, Mäkäräinen kertoo.

Runsas viikko sitten viimeistelyleirin aikaan Siltakorpi oli sairaana, mikä toi lisäjännitystä Mäkäräiselle ennen olympialaisia.

Viime viikolla Mäkäräinen kärsi puolestaan itse hengitystieoireista. Hän sanoikin jännittävänsä enemmän terveenä pysymistä kuin itse kisoja.

- Tauti voi tulla sellaisesta paikasta, josta sitä ei odota saavansa, Mäkäräinen puntaroi.

Vaikka Mäkäräinen on tehnyt kaikkensa sairastumisen välttämiseksi, hän on viime päivinä kärsinyt hengitystieoireista. Uutiset Mäkäräisen sairasteluista on luettavissä täällä ja täällä.

Olympialaisiin valmistautuva Enon Kisa-Poikien ampumahiihtäjä Laura Toivanen oli alkukaudesta sairaana kolmeen otteeseen.

- Vuokatti oli täynnä ihmisiä ja sairastuin aina heti, kun pidimme siellä leirejä. Jouluna poikaystävä tuli ensin kipeäksi ja se tarttui minuun, vaikka pidimme karanteenia. Se oli myöhäistä siinä vaiheessa, Toivanen kertaa.

Toivanen on pyrkinyt välttelemään ihmisiä, mutta joutui majoittumaan viimeistelyleirillä hotellissa Joensuussa.

- Valmentaja ei olisi sitä halunnut, kun hotellissa oli normikansaa viikonloppuhulinoissaan.

- Sairastelun välttämisessä riittää yleensä terve järki. Ei pidä ainakaan syödä tai nuolla omia sormia, terveystieteiden maisteriksi valmistunut Toivanen nauraa.

Lisää aiheesta tilaajille:

Urheilijoiden elämä on kilpailua myös viruksia vastaa