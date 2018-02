Kaisa Mäkäräinen julkaisi rohkaisevan kuvan kunnostaan: "Vihdoin vähän valoa tunnelin päässä"

Kuvassa hiihtäjä oli ladulla ja kertoi käyneensä hiihtämässä joukkueen juniorin, Venla Lehtosen kanssa.

Mäkäräisen terveydentila on huolestuttanut olympialaisten alla, sillä urheilija kertoi viimeisen viikon viimeistelyn epäonnistuneen hengitystieoireiden vuoksi. Vielä eilenkin maajoukkueen valmentaja kertoi Mäkäräisellä olleen ääni paineessa ja yskää.

Nyt Mäkäräinen itse kirjoitti kuvan yhteyteen, että "After some difficult days lately, finally seeing little light in the tunnel" (suomeksi "muutamien vaikeiden päivien jälkeen tunnelin päässä näkyy vihdoin vähän valoa.")

Mäkäräinen naureskeli kuvan yhteydessä myös aikaerolle: hän kävi hiihtolenkillä omasta mielestään aamulla, mutta paikallista aikaa oli jo iltapäivä kello kaksi.

