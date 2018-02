Jokipojat aloittaa illalla kolmen ottelun viikon - kamppailu pudotuspelipaikoista käy kuumana

Jokipoikien tämän kauden runkosarjaa on jäljellä 11 ottelua, ja tällä viikolla on otteluohjelmassa luvassa kolme ottelua. Keskiviikkona ja perjantaina ohjelmassa ovat kotiottelut, joissa asettuu vastaan ensin Hermes ja perjantaina Espoo United. Lauantaina joensuulaiset matkaavat Heinolan Peliittojen vieraaksi.

Jokipojat nousi viime lauantain voittonsa myötä takaisin pudotuspeliviivan yläpuolelle. Marginaalit ovat kuitenkin pudutospeliviivan tuntumassa todella tiukat, sillä sijalla kuusi olevalla Espoo Unitedilla on 58 pistettä, ja sijalla yhdeksän olevalla IPK:lla on pisteitä 56. Jokipojat on sijalla kahdeksan 57 pisteellään.

Sarjataulukossa toiseksi viimeisenä oleva Hermes on ollut ärjypaidoille kuluvalla kaudella vaikea vastus. Joukkueet ovat kohdanneet kolmesti, ja kahdesti Hermes on vienyt täyden pistepotin (3–1, 4–6) ja kertaalleen voiton jatkoajan kautta (4–3).

– Hermes on aktiivinen joukkue, joka paineistaa kovasti kahdella tai jopa kolmella pelaajalla. Joukkueella on aktiivinen träppi, ja se pelaa suoraviivaisesti kohti maalia, Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis arvioi Mehtimäkeläisessä.

Keskiviikkoillan ottelu Jokipojat-Hermes alkaa Mehtimäellä kello 18.30.

