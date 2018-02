IFK Mariehamn hankki hyökkäyspäähänsä ruotsalaisvoimaa

Miesten jalkapalloliigassa pelaava IFK Mariehamn on tehnyt sopimuksen ruotsalaisen Simon Silverholtin kanssa. Silverholtin sopimus on kaksivuotinen, ja siinä on optio yhdestä lisäkaudesta. Silverholt, 24, on hyökkäävä keskikenttämies, joka pystyy pelaamaan myös kärjessä.

– Olemme etsineet jo pidempään Simonin tyyppistä pelaajaa, ja olemme erittäin tyytyväisiä, että sopimus on kirjoitettu, seurajohtaja Peter Mattsson sanoi IFK Mariehamnin kotisivuilla. Silverholt edusti viime kaudella Gaisia Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Sitä ennen hän pelasi useita vuosia Halmstadin riveissä Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa ja toiseksi korkeimmalla tasolla. Mattssonin mukaan IFK Mariehamnin miehistö on Silverholtin tulon jälkeen valmis. Kotimainen liigakausi alkaa huhtikuussa.