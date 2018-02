CHL-mestari otti revanssin Ilveksestä

JYP otti revanssin Tampereen Ilveksestä lauantaina, kun CHL-mestaruutta tiistaina juhlinut hurrikaanijoukkue löi tauluun lukemat 5–1. Perjantaina Ilves oli vielä Tampereella pienoista mestaruuskrapulaa kokenutta JYPiä parempi osumin 6–3.

– Eilen ei oltu vielä valmiita tämän sarjan vaateeseen. Tänäänkin oli alku meille hankala, mutta pikku hiljaa saatiin juonesta kiinni. Mestaruusviiri on nyt katossa ja nyt meidän on käännettävä katseet tähän liigaan. Kausi ei ole vielä ohi, JYP-päävalmentaja Marko Virtanen totesi.

Avauserässä Ilves karkasi Juhani Tammisen ylivoimamaalilla johtoon, mutta JYP kiri rinnalle ja ohi Joonas Nättisen sekä Robert Rooban osumilla. Lopulta JYP rallatteli helppoon voittoon, kun maalinteossa onnistuivat vielä toisessa erässä Jani Tuppurainen, Henri Kanninen sekä Mikko Kalteva.

JYPin paidassa väkkärämäinen Jerry Turkulainen kunnostautui jälleen kahdella syöttöpisteellä. Viikonlopun saldo oli 1+4.

– Tehoja tässä on kaivattu ja nyt niitä on tullut. Hyökkääjä kuitenkin elää pisteistä. Kylmää kautta tuossa on ollut, mutta nyt on oman ketjun peli kulkenut erittäin hyvin, Turkulainen totesi.

Voittonsa myötä JYP nousi sarjataulukon neljännelle sijalle. Kakkostila häämöttää vain neljän pisteen päässä.