Kanadan Mikael Kingsbury, 25, kirkasti neljä vuotta sitten Sotshin olympialaisissa saavuttamansa hopean kultamitaliksi Pyeongchangin kumparelaskussa maanantaina. Kingsburyn pisteet ratkaisevalla kolmannella finaalikierroksella olivat 86,63.

Olympiahopeaa tyylitteli Australian Matt Graham pistein 82,57. Kolmanneksi ylsi Japanin Daichi Hara pistein 82,19.

Finaalin avauskierroksella Kingsbury oli neljäs ja toisella kierroksella toinen.

Kingsbury on hallinnut kumpare- ja parikumparelaskua jo vuosia. Hänellä on maailmanmestaruus molemmista kilpailumuodoista. Kingsbury on lisäksi voittanut ennätykselliset 48 maailmancup-osakilpailua.

Maailmancupin kokonaiskilpailun sekä kumparelaskucupin Kingsbury on voittanut kuudesti peräkkäin.