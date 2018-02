Japanilaisluistelija Kei Saito kärysi dopingista – 21-vuotiaan käry talviolympialaisten ensimmäinen

Japanin talviolympiajoukkueen jäsen, kaukalopikaluistelija Kei Saito on kärynnyt dopingista, viranomaiset vahvistavat. Kyseessä on Etelä-Korean talviolympialaisten ensimmäinen käry.

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin (CAS) vahvisti tiedon 21-vuotiaan Saiton positiivisesta doping-näytteestä tiistaina yöllä Suomen aikaa. CAS:n mukaan Saito antoi kisojen ulkopuolella näytteen, jossa oli lääkeaine asetatsolamidia.

Lausunnon mukaan Saito on poistunut vapaaehtoisesti olympiakylästä. Hän on toistaiseksi sivussa olympialaisista ja muista kisoista, kunnes asia on tutkittu täysin.

Saito itse vannoi tiistaina antamassaan lausunnossa puhdistavansa nimensä.

– Tahdon taistella todistaakseni syyttömyyteni, sillä en muista ottaneeni lääkettä ja tämä on käsittämätöntä, Saito sanoi.

Japanilainen uutistoimisto Kyodo kertoi jo aiemmin useisiin lähteisiinsä vedoten, että Saito antoi positiivisen doping-näytteen ennen olympiakisoja. Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen japanilaisurheilijan käry talviolympialaisissa.

Kyodon mukaan Japanin olympiakomitean on määrä pitää tiedotustilaisuus tiistaina.

Saito kilpaili olympialaisissa lauantaina 1 500 metrin kaukalopikaluistelussa, mutta karsiutui. Hänen piti osallistua vielä muihinkin olympiamittelöihin.

Saito kuului Japanin kaukalopikaluistelun viestijoukkueeseen, joka sijoittui junioreiden maailmanmestaruuskisoissa kolmanneksi 3 000 metrin viestikilpailussa vuosina 2013 ja 2014.