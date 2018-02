Jokipoikien C-nuorten lieksalaisille vastuunkantajille kehuja – "Pojista on kasvanut urheilijoita"

Meriläinen, 15, on joukkueen sisäisen pistepörssin kärkinimi ja koko sarjan neljäs tehtyään 11 ottelussa pisteet 10+10. Vuotta nuorempi Kuiri, 14, taas on takonut yhdeksään otteluun pisteet 6+5.

Lieksan Hurttien C-nuoria valmentava Jaakko Valtola on tuntenut kaksikon jo kiekkokouluajoilta. Kuiri ja Meriläinen mättivät Hurtissa C-nuorten Mestiksessä tehopinnoja hurjaa noin 4–5 pistettä per peli -tahtia.

– Onnellinen olen poikien puolesta, että saavat näyttöpaikan vähän isommissa ympyröissä, Valtola kertoo Leijonat.fi-sivustolla.

Päävalmentaja kehuu jääkiekon pelaamiselle suotuja olosuhteita pienessä, reilun 10000 asukkaan kaupungissa. Muutamia vuosia sitten perusteellisesti remontoitua hallia hoidetaan hyvin, ja myös ulkojäät pidetään kunnossa.

– Sen lisäksi pojat ovat pelanneet valtavasti omalla ajallaan, pihapelejä ja ulkojäillä. Sieltä ne taidot ja pelikäsitys on hankittu. Pojista on pikkuhiljaa kasvanut urheilijoita.

Myös Jokipoikien C-nuoria valmentava Simo Karjalainen on vaikuttunut näkemästään.

– Niklas on hyökkäyspelitaidoiltaan todella lahjakas kaveri ja pystyy henkilökohtaisilla taidoillaan luomaan paikkoja itselleen ja ketjukavereilleen. Hän on oivaltava ja luova.

– Rasmus on vahva kamppailemaan ja hyvä maalin edustalla. Hän on kova tekemään töitä jäällä. Tällä kaudella on tullut iso kehitysaskel, mutta työtä on paljon myös edessä, Karjalainen korostaa.

Jokipojat C pelaa viikonloppuna kotipelit lauantaina Tapparaa ja sunnuntaina Pelicansia vastaan.