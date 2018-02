Potku-uhan alla oleva Zidane ei ajattele tulevaisuuttaan Real Madridissa

Alavireisesti läpi kauden pelanneen Real Madridin päävalmentaja Zinedine Zidane lähtee jalkapallon Mestarien liigan pudotuspeleihin levollisin mielin.

Real Madrid kohtaa keskiviikkoiltana kotonaan PSG:n neljännesvälierien ensimmäisessä osaottelussa.

Mestarien liiga on potku-uhan alla olevan Zidanen viimeinen oljenkorsi pelastaa joukkueensa heikosti sujunut kausi. Espanjan liigassa neljäntenä oleva Real on jäänyt sarjaa johtavasta Barcelonasta peräti 17 pisteen päähän.

– En ajattele tulevaisuuttani. Ajattelen ainoastaan tulevaa ottelua, Zidane sanoi tiistaina.

PSG mielii seuraavalle tasolle

Päinvastoin kuin Real Madrid, PSG porskuttaa kotimaan sarjassa hyvässä vireessä. Pariisilaiset ovat hävinneet Ranskan liigassa ainoastaan kaksi ottelua. Joukkueen hyökkäyskolmikko Neymar, Edinson Cavani ja Kylian Mbappe on takonut yhdessä peräti 70 maalia.

Mestarien liigassa Unai Emeryn luotsaamalla joukkueella on näytön paikka, sillä viime keväänä taival pysähtyi noloon 6–1-tappioon Barcelonalle. Emeryn mukaan menneistä on opittu, ja joukkue on nyt paremmin valmistautunut.

– Tämä on meille hieno mahdollisuus kasvaa seurana. Pelaamme hallitsevaa mestaria vastaan. Haluamme päästä samalle tasolle.