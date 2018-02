Aiempi valmentaja Jokipoikien hankinnan saamasta kritiikistä: "Ei mitään valittamista, päinvastoin"

– Kun hän tiesi, ettei pelaa, ei hän sitten kyllä tehnyt mitään. Jos hän tiesi olevansa luukkuvahtina, ei hän aamujäillä ottanut mitään kiinni, Heiskanen sanoi.

– En palkkaisi omaan joukkueeseeni. Hyvä tyyppi, mutta sitten kun ruvetaan urheilemaan, on ihan erilainen.

Ylönen oli ennen Jokipoikiin tulemista Rauman Lukon sopimuspelaaja, ja KeuPassa hän oli yhteistyösopimuksen kautta. Lukon maalivahtivalmentaja Mikael Vuorio hämmästeli Heiskasen kommentteja.

– Se oli ihan päinvastoin. Hän oli erittäin hyvä harjoittelija ja halusi koko ajan oppia lisää ja kysellä asioita. Sebastian oli aina halukas, kun pidettiin ekstraharjoituksia, Vuorio listasi Karjalaiselle.

Kesän testijakson kautta sopimuksen Lukkoon saaneelle Ylöselle tehtiin alusta asti selväksi, että peliaika liigassa voi jäädä vähiin.

– Mielestäni hän lähti aina hyvällä mielellä Keuruulle, eikä se näyttänyt olevan ongelma. Tietysti on se hankala paikka mennä, koska KeuPalla on mennyt niin hyvin ja siellä on jo kaksi maalivahtia.

Maalivahtivalmentaja kertoo, että alkuvaiheessa Ylösen tekniikkaan tehtiin isojakin muutoksia. Pääasiat olivat painopisteen alentaminen, asennon leventäminen käsien aktivoiminen.

– Ne muutokset alkoivat näkyä joulutauon alla ja tulla jo selkärangasta automaationa.

Ylönen on Jokipoikien luukkuvahtina, kun Jokipojat pelaa tänään Imatralla Ketterää vastaan. Ottelu alkaa kello 18.30.

