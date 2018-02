Emil Larmi tukki Pelicansin aikeet

HPK:n maalivahti Emil Larmi, 21, torjui kauden neljännen nollapelin, kun Kerho nitisti niukasti 1–0 Pelicansin. Larmi venyi 28 pelastukseen.

HPK katkaisi samalla kolmen ottelun tappioputken. Pelicans puolestaan hävisi kolmannen peräkkäisen ottelun.

– Meillä oli laadukkaita paikkoja ensimmäisen kymmenen minuutin aikana. Onnekas maali auttoi meitä, sillä maalit antavat pelille suuntaa, sanoi HPK:n valmentaja Antti Pennanen.

Pelicansin maalivahti Janne Juvonen mokasi pahasti Kerhon kultakypärä Oula Palven tekemässä voittomaalissa.

– HPK järjesti valtavan paineen ensimmäiseen kymmeneen minuuttiin. Olemme suhteellisen sitkeä joukkue. Olen ylpeä joukkueen ilmeestä verrattuna tiistaihin, sanoi Pelicansin valmentaja Petri Matikainen.

– Vielä enemmän pitäisi laittaa itseään likoon. Sota on pahasti kesken. Turha on kuvitella yhtään mitään pudotuspelipaikoista. HPK:kin on vielä messissä.