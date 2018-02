Tampereen Ilves kukisti jääkiekon Liigan iltapäiväottelussa KooKoon maalein 3–2, ja paikka kevään pudotuspeleissä on edelleen mahdollinen. Tamperelaisjoukkue on nousi neljän pisteen päähän viimeisestä pudotuspelipaikasta, kun joukkueella on jäljellä viisi runkosarjaottelua.

Ilveksen maalintekijöinä kunnostautuivat Topias Haapanen, Ville Meskanen ja Otto Koivula. KooKoon maaleista vastasivat Patrick Bjorkstrand ja Michael Keränen, joka viimeisteli entistä seuraansa vastaan 2–3-kavennuksen kolmannessa erässä. Ilveksen (71 pistettä) kanssa viimeisistä pudotuspelipaikoista kilpailevat esimerkiksi Pelicans (77), Ässät (75) ja HPK (68), joista jokainen on parhaillaan tositoimissa Liiga-kierroksella.