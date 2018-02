Hurmoksen naisille viimein täydet pisteet

Seitsemäs ottelu naisten lentopallon 1-sarjan ylemmässä jatkosarjassa toi Karelian Hurmoksen naisille täyden pistepotin.

Joensuussa vieraillut Raision Urheilijat ei pystynyt kuin avauserässä haastamaan kotijoukkuetta. Lopulta Hurmos nousi kuitenkin väkisin erävoittoon, ja kaksi seuraavaa erää olivat emäntien täydellistä hallintaa. Voitto jäi Joensuuhun erälukemin 3-0 (26-24, 25-18, 25-12).

Hurmoksen ykkönen oli jälleen kerran virheetöntä työtä tehnyt keskitorjuja Hanna Härkänen (13/+13).

Hurmoksella on vielä kolme ottelua pelaamatta. Se on sarjassa kolmantena pisteen perässä Mestaruusliigan karsintapaikasta. Edellä olevalla Rantaperkiön Iskulla on kolme peliä vähemmän pelattuna.