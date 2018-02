Kaverin puolesta – Laukkanen ja Pärmäkoski pääsevät kisaamaan yhdessä pariviestin

Hyvät kaverukset pääsevät kilpailemaan yhdessä Pyeongchangn talviolympialaisten maastohiihdon pariviestissä, sillä ampumahiihtäjä Mari Laukkanen kisaa Krista Pärmäkosken parina keskiviikon pariviestissä.

Kaksikko kertoi pitävänsä kilpailukausienkin aikana tiiviisti yhteyttä, vaikka kisareissut kuljettavat heitä eri puolille maailmaa. Kaveruus tuo kilpailuun erityisen tunnelatauksen.

– Me lähdemme nauttimaan ja katsotaan, mikä sija sieltä tulee. Meillä ei ole sijoitustavoitetta tai painetta siinä. Jos on alkuerähiihto, se on alkuerähiihto. Jos on finaalihiihto, se on finaalihiihto, Pärmäkoski kuvasi.

– Kiva päästä hyvän ystävän kanssa vetämään.

Pärmäkoski laski, että kisassa on lähes kymmenkunta joukkuetta, jotka voivat yltää kärkeen. Hänen listalleen kertyivät Norja, Ruotsi, Venäjä (OAR), Saksa, Slovenia, jenkit ja Sveitsi.

– Siellä on monta joukkuetta, jotka taistelevat mitalista. Päivän kunto ratkaisee. Totta kai toivomme, että se menee hyvin, mutta olemme tyytyväisiä siihen, mitä sieltä tulee, Pärmäkoski sanoi.

Laukkasen osallistuminen pariviestiin on ollut kaavailuissa pitkin talvea. Pieni varjo sille tuli Etelä-Koreassa, koska Laukkasen kisat menivät päälajissa mönkään.

– Jos rehellinen on, olisin toivonut tähän toisenlaista alustaa. Mutta on se lähtökohta mikä tahansa, alusta asti tämä pitää rakentaa, Laukkanen kuvasi hyppäämistä ampumahiihdosta kesken olympialaisten maastohiihtoon.

Pariviestiin osallistuminen pudotti hänet ampumahiihdon tiistaisesta sekaviestin joukkueesta, sillä kisaaminen peräkkäisinä päivinä ei tuntunut mahdolliselta.

– Tunnen olevani etuoikeutettu, että minuun luotetaan. Lähden antamaan parastani, Laukkanen sanoi.

Pärmäkoski kilpailee pariviestin lisäksi vielä Pyeongchangin päätöspäivänä. Hänen lisäkseen perinteisen hiihtotavan 30 kilometrille osallistuvat Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja viimeisen olympiahiihtonsa hiihtävä Aino-Kaisa Saarinen.

Miesten pariviestissä Suomen kaksikko on Ristomatti Hakola ja Martti Jylhä. Valinta tarkoittaa, että Hakola on tervehtynyt sunnuntain 4x10 kilometrin viestihiihdon estäneestä flunssasta.

Suomi julkisti myös hiihtäjät viikonlopun pitkille matkoille, jotka kilpaillaan perinteisellä hiihtotavalla yhteislähtöinä. Miesten lauantaisella 50 kilometrillä hiihtävät Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Perttu Hyvärinen ja Iivo Niskanen. Varalla on Lari Lehtonen.