Leijonien kokoonpanoon muutoksia – "Kunnioitus Etelä-Koreaa kohtaan on suuri"

Oskar Osala nousee pelaavaan kokoonpanoon, kun Leijonat kiekkoilee olympialaisissa pudotuspelin Etelä-Koreaa vastaan tiistaina. Osala ottaa keskushyökkääjän paikan kentällisestä, jossa laidoilla viilettävät Mika Pyörälä ja Sakari Manninen.

Osalan tapaan aiemmissa otteluissa pelaavan kokoonpanon ulkopuolella ollut hyökkääjä Marko Anttila saa myös peliaikaa Etelä-Korea -pelissä. Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan Anttilaa kierrätetään eri kentällisissä.

– Meillä on poikkeuksellisen hyvä tilanne tuoda kaksi erittäin hyvässä kunnossa olevaa luisteluvoimaista pelaajaa mukaan. Se tuo raikkautta peliimme, Marjamäki sanoi tiistain jääharjoituksen jälkeen.

– Anttila ja Osala ovat menneet lujaa treeneissä. Nyt tuntuu, että he menevät päätylaidoista lävitse. Pitää päästää varsat laitumelle, Marjamäki veisteli.

Hyökkääjä Jani Lajunen on kokoonpanon ulkopuolella.

– Tällainen on nyt kokoonpano ja that's it, Marjamäki kommentoi Lajusen tilannetta.

"Olemme näitä miettineet"

Marjamäen mukaan Leijonien kunnioitus ja arvostus Etelä-Koreaa kohtaan vastustajana on suuri.

– Etelä-Korea on kurinalainen joukkue ja siellä on erinomainen maalivahti Matt Dalton. Olemme näitä asioita miettineet ennen turnausta ja nyt ne on vielä kerrattu, hän raportoi.

Suomen ja Etelä-Korean välisen ottelun voittaja kohtaa puolivälierässä Kanadan.

– Nyt tämä turnaus vasta alkaa. Alkusarjalla ei ole nyt enää mitään merkitystä, Marjamäki totesi.