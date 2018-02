Leijonat liki paniikkitunnelmien kautta Kanada-puolivälierään – ”Menettämisen pelkoa”

Käsiä ylös. Kuka uskoo vielä Leijonien kultaunelmaan tiistain jälkeen?

Suomi oli erittäin lähellä täydellistä romahdusta olympialaisten neljännesvälierässä kiekkokääpiö Etelä-Koreaa vastaan. Lopulta Leijonat väänsi nihkeän 5–2-voiton.

Ja jos voittoa ei olisi kairattu, olisi se monen mielestä ollut kaikkien aikojen kiekkofiasko Leijonien historiassa.

Suomi jäätyi ottelun toisessa erässä, ja Etelä-Korean 2–3-kavennusmaalin jälkeen sinivalkoiset olivat jo liki paniikkitunnelmissa.

– Paniikki on ehkä liian vahva sana. Sellainen pieni herätyksen paikka tuli tietenkin. Ei ollut mikään paras mahdollinen suoritus, mutta voitto saatiin, tuumi kaksi maalia tehnyt Petri Kontiola.

Etelä-Korean toisen maalin jälkeen päävalmentaja Lauri Marjamäki hyppäsi poikkeuksellisesti pelaajiensa takaa näiden eteen vaihtoaitiossa. Hän jakoi kiivaasti ohjeita, ja valtaosa pelaajista näytti pelokkailta kotiyleisön huutomyrskyn pauhatessa.

Mitä sanoit pelaajille?

– Mihin voidaan vaikuttaa? Omaan tekemiseen ja käyttäytymiseen, eli miten me liikumme ja puhumme kentällä, Marjamäki kertoi viestistään.

Työnteko

Etelä-Korea tiedettiin kurinalaiseksi joukkueeksi, jolla on mainio maalivahti Matt Dalton, ja joka voi hurmoksen päälle saadessaan tehdä pahojaan. Tshekki voitti Etelä-Korean alkusarjassa vaivoin 2–1. Mutta silti. Kansainvälisen jääkiekkoliiton maailmanranking-listalla Etelä-Korea on sijalla 21. Sen edellä ovat muun muassa sellaiset ”kiekkovaltiaat” kuten Puola ja Unkari.

– Työnteko loppui 3–0-tilanteessa tyystin. Vastustaja teki kaksi ja koko halli huusi. Sitten tuli menettämisen pelko, mikä on tietysti ihan inhimillistä, Marjamäki kuvaili.

– 3–0-tilanteessa meiltä lähti vähän jalka kaasulta. Hyvillekin joukkueille käy joskus niin. Mutta vastustaja pelasi hyvin ja heillä oli loistava yleisö takanaan, Kontiola säesti.

Marjamäki huokasi, että onneksi Leijonat sai koottua rivinsä erätauolla.

– Kolmas erä oli jo ihan tyylikäs, hän totesi.

Paljon parannettavaa

Marjamäen päävalmentajakaudella Leijonat on kontannut valitettavan usein. World Cup -turnauksessa Suomi hävisi kaikki pelinsä ja teki vain yhden maalin koko turnauksessa. Tuoreessa muistissa on myös kautta aikojen ensimmäinen häviö Ranskalle viime kevään MM-kisoista.

Marjamäen ja pelaajien tilaisuus ryhtiliikkeeseen tulee heti keskiviikkona puolivälierässä. Asetelma vain on Leijonien kannalta hankala. Vastaan luistelee hyvin huilannut Kanada, joka selviytyi alkulohkosta suoraan puolivälieriin toisin kuin Etelä-Korean kanssa tiistaina nuhjannut Suomi.

– Kanada tulee varmasti kovaa heti alussa. Meillä korostuu paineen alla pelaaminen. Pelasimme Ruotsia vastaan hyvän pelin, mutta se ei riittänyt voittoon. Saimme siitä kuitenkin eväitä Kanada-otteluun, Marjamäki sanoi.

Onko Kanadan lepopäivä etu?

– Enpä tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Ainakin meillä on pelimoodi päällä, Marjamäki tuumi.

Vaikka NHL-miehet loistavat olympiaturnauksessa poissaolollaan, on Kanadan kokoonpano täynnä rutinoituneita kiekkoammattilaisia. Luonnollisesti joukossa on myös useita entisiä NHL-miehiä. Jääkiekkoa seuraaville nimet kuten Derek Roy, Rene Bourque ja Ben Scrivens saattavat olla tuttuja.

– Kanadan pelityyli on aina sama, fyysinen ilta on tiedossa. He ovat myös satsanneet tähän turnaukseen paljon, vaikka NHL-miehet eivät ole mukana, Kontiola sanoi.