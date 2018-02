Kataja löysi pikaisesti Pittsin korvaajan – Garcia joensuulaismiehistöön

Eric Garcia on Joensuun Katajan uusi pelintekijä.

Kataja tiedotti maanantaina irtosanoneensa amerikkalaistakamies Damier Pittsin sopimuksen. Korvaaja löytyi äkkiä, sillä tiistaina joensuulaisseura ilmoitti hankkineensa riveihinsä 23-vuotiaan Eric Garcian.

183-senttinen amerikkalainen pelaa ensimmäistä kauttaan ammattilaisena. Alkukaudesta hän pelasi Makedoniassa MZT Skopjessa yksitoista sarjaottelua ja seitsemän kansainvälisen Adrianmeren liigan ottelua.

Kansallisessa sarjassa Garcia pelasi keskimäärin 24 minuuttia ja kirjautti keskimäärin 6.0 pistettä, 1,8 levypalloa ja 2,0 syöttöä. Adrianmeren liigassa peliaikaa kertyi keskimäärin 28 minuuttia, ja pisteitä syntyi 11,1, levypalloja 2,1 ja syöttöjä 6,1.

Garcia valmistui Wofford Collegesta, jonka koripallohistoriaan hän samalla jätti jälkensä olemalla ensimmäinen vähintään 1000 pisteen ja 500 syötön pelaaja. Syöttökeskiarvo 6,8 ja syöttö/menetyssuhdeluku 3,77 päätöskaudella 2016-17 olivat kolmanneksi kovimmat koko NCAA-liigassa.

– Eric on voittajatyyppi ja kova tekemään töitä. Hän on myös tottunut johtamaan joukkuetta. Parhaita pelillisiä avujaan ovat kyky lukea peliä sekä heittotaito. Kyseessä on todella ”nälkäinen” kaveri, jonka odotan auttavan meitä sekä kentällä että myös sen ulkopuolella, päävalmentaja Greg Gibson kertoo tiedotteessa.

Coloradosta kotoisin oleva Garcia saapuu Joensuuhun torstaina ja on näillä näkymin kokoonpanossa ensimmäistä kertaa 28.2. Kobrat-kotiottelussa.