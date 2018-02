Etelä-Korea vei kultaa kaukalopikaluisteluviestissä, pronssille noustiin dramaattisesti B-finaalista

Kotiyleisö pääsi juhlimaan jälleen yhtä olympiakultaa Pyeongchangin kaukalopikaluistelussa, kun Etelä-Korea voitti tiistaina naisten 3 000 metrin viestin. Kotijoukkue vei voiton tiukassa kisassa, jonka pronssimitalisti löytyi lopulta B-finaalista.

Neljän joukkueen finaalissa kisasivat Etelä-Korea, Kiina, Kanada ja Italia. Muutamaa kierrosta ennen maalia Kanada ja Italia putosivat kultakamppailusta, kun kanadalaisluistelija kaatui ja vei italialaisen mukanaan kaukalon laitaan.

Viimeisen kierroksen taistelussa Etelä-Korean 19-vuotias ankkuri Choi Min-jeong piti kärkeen hanakasti pyrkineen Kiinan takanaan ja tuli maalilinjalle ykkösenä.

Videotarkistusten jälkeen Kiinan ja Kanadan suoritukset hylättiin, mikä nosti hopealle Italian ja pronssille B-finaalin voittaneen Hollannin. Näin Hollannin nelikko pääsi juhlimaan olympiamitalia, vaikka oli aiemmin jo karsiutunut finaalista.

Hollanti luisteli B-finaalissa maailmanennätysajan 4.03,471.

Etelä-Korean ankkurille Choille kulta oli kisojen toinen. Hän voitti jo 1 500 metrin kultaa ja hänellä on vielä myöhemmin tällä viikolla mahdollisuus menestykseen 1 000 metrillä.

– Nämä ovat ensimmäiset olympialaiseni, yritimme parhaamme jatkaaksemme Korean hienoa tilastoa viestissä ja totta kai teimme kovasti töitä menestyäksemme kotikisoissa, Choi sanoi.

Naisten viesti on kisattu olympialaisissa kahdeksan kertaa, ja kulta on matkannut Etelä-Koreaan kuudesti. Pyeongchangissa Etelä-Korea on napannut nyt kolme kaukalopikaluistelukultaa.

Italian Arianna Fontanalle hopea oli jo uran seitsemäs olympiamitali. Hän voitti aiemmin näissä kisoissa 500 metrin kultaa.