Sevilla pyrkii todistamaan suuruutensa Manchester Unitedin kustannuksella

Mestarien liigan neljännesvälieriin valmistautuva Sevilla on jäänyt muiden espanjalaisjättien varjoon, vaikka seura on niittänyt menestystä Eurooppa-liigassa 2000-luvulla.

Keskiviikkoiltana Sevilla saa mahdollisuuden nousta parrasvaloihin, kun vieraaksi saapuu Manchester United.

Ranskalaispuolustaja Clement Lengletin mukaan Sevilla ei ole peloissaan ennakkosuosikin viittaa kantavasta vastustajasta.

– Olemme erityisen motivoituneita, koska kovinkaan moni ei usko mahdollisuuksiimme. Emme ole pieni joukkue, kuten olemme jo osoittaneet kovia vastustajia vastaan, Lenglet sanoi Sevillan verkkosivuilla.

Mestarien liigan lohkovaihe antoi viitteitä siitä, että englantilaisvastustajat sopivat Sevillalle. Joukkue venyi tasapeliin Liverpoolia vastaan niin kotona kuin vieraissakin. Kotiottelussa se nousi tasoihin kolmen maalin takaa-ajoasemasta.

Valmentaja vaihtui joulukuussa

Topparina pelaava Lenglet tietää, että ManUn belgialaishyökkääjä Romelu Lukaku on löytänyt kadoksissa olleen maalijyvänsä. Lukaku teki viikonloppuna joukkueensa molemmat maalit, kun ManU kaatoi Englannin cupissa Huddersfieldin 2–0.

– Mestarien liigassa hyökkääjät ovat aina huippuluokkaa. Hän voi tehdä maalin mistä tahansa, joten hänen pimentämisensä tulee olemaan vaikeaa.

Viidentenä Espanjan liigassa olevan Sevillan kausi on ollut kaksijakoinen. Vieraskentällä peli on takkuillut, mutta kotona seura on kaikki kilpailut huomioiden kärsinyt vain yhden tappion.

Päävalmentajana kauden aloittanut Eduardo Berizzo sai väistyä palliltaan joulukuussa. Tilalle astui italialainen Vincenzo Montella, joka on alkuvuodesta ehtinyt johdattaa Sevillan Espanjan cupin loppuotteluun.

Keskiviikon toisessa Mestarien liigan neljännesvälieräottelussa Shahtar Donetsk isännöi Romaa Harkovassa.