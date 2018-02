Välilästä tuli jääkiekon olympiamitalistien ikäpresidentti – Selänne menetti ennätyksensä

Riikka Välilästä tuli keskiviikkona kaikkien aikojen vanhin jääkiekon olympiamitalin voittanut pelaaja. Suomen voitto venäläisistä olympiaurheilijoista Pyeongchangin naisten kiekkoturnauksen pronssiottelussa merkitsi sitä, että Välilä riisti ennätyksen Teemu Selänteeltä yli vuoden erolla.

Välilä oli pronssin voittaessaan 44 vuotta ja 254 päivää vanha. Guinnessin maailmanennätysten mukaan Selänne oli 43 vuoden ja 234 päivän ikäinen, kun Suomi saavutti olympiapronssia Sotshissa 2014.

Välilän ennätys ei ole uhattuna, kun Kanada ja Yhdysvallat ratkaisevat torstain finaalissa naisten kirkkaimpien mitalien kohtalot. Kanadan joukkueen vanhin pelaaja on 33-vuotias Meaghan Mikkelson ja USA:n joukkueen nestori on maaliskuussa 31 vuotta täyttävä Gigi Marvin. Välilä on siis yli 10 vuotta vanhempi kuin kukaan finaalipelaajista.

Olympiamitali on Välilälle toinen. Hän pelasi Suomen pronssijoukkueessa myös Naganossa 1998, jolloin naisten jääkiekko oli ensimmäistä kertaa olympiaohjelmassa.

Kaikki Pyeongchangin kisojen mitalistit eivät olleet vielä edes syntyneet, kun Välilä saavutti ensimmäisen olympiamitalinsa. Esimerkiksi lumilautailun miesten slopestylen kultaa voittanut Yhdysvaltojen Redmond Gerard syntyi reilut kaksi vuotta Naganon kisojen jälkeen.