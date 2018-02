Antti Leppävuori ei jatka ampumahiihtäjien päävalmentajana - "Nyt täytyy vetää henkeä"

Laukkanen joutui kiertämään kaksi sakkokierrosta pystyammunnan jälkeen. Keskiviikkona Laukkasen hiihtokunto ei riittänyt menestykseen parisprintissä. Laukkasen olympialaiset menivät penkin alle, mikä riipaisi naista syvältä.

– Onhan tämä ollut aikamoinen kaksi viikkoa. Takana on kova työ kevään ja kesän ajalta. Koko talvi on ollut hankalahkoa ja olen joutunut pitämään itseni kasassa. Päämääränä oli olla täällä kunnossa ja kääntää homma niin, että se toimii lopulta. Epäonnistumisen myötä purkautuu paljon henkistä väsymistä siihen, että tämä on ollut kova prosessi yrittää kasata pakettia ja epäonnistua, Laukkanen kyynelehti.

Suomen päävalmentaja Antti Leppävuori kertoi naisten viestin jälkeen odotetun päätöksen. Leppävuori ei ole hakenut päävalmentajaksi ja hänen pestinsä päättyy tänä keväänä. Ampumahiihtoliitto on ilmoittanut kertovansa uuden päävalmentajan nimen Kontiolahden maailmancupissa.

– Tämä tehtävä päättyy, mutta toivottavasti voin jatkaa lajin parissa jollakin tavalla. Takana on kaksi intensiivistä vuotta, joten nyt täytyy vetää henkeä, Leppävuori sanoi.