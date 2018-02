Jokipojilla edessä tärkeä viikonloppu – tänä iltana koitos Turussa

Illan ottelu on Jokipojille jo runkosarjan viidenneksi viimeinen. Joukkue on tällä hetkellä Mestiksessä kuudentena, mutta marginaalit varsinkin alaspäin ovat äärimmäisen pienet.

Jatkoaikatappiot ovat tulleet tutuiksi Jokipojille viime aikoina, sillä se on saanut yhden pinnan matkaan kolmesta edellisestä ottelustaan. Keskiviikkona Jokipojat taipui kotonaan Ketterälle jatkoajalla maalein 1–2.

Jokipojat ja Tuto ovat kohdanneet viime aikoina tiuhaan tahtiin, sillä kohtaaminen on viiteen viikkoon jo neljäs. Jokipojat voitti ensimmäisen, mutta Tuto kaksi seuraavaa.

– Kilpailu pisteistä on kovaa, niin pelaajille tulee jännitystä. Rentoutta haetaan, mutta keskiviikkonakin nähtiin, että kuinka paljon se maali vapauttaa. Pitää tehdä niitä maaleja muutama enemmän, niin se pelaaminenkin on vapaampaa. Turha jännittää. Pikku jännitys on aina hyvästä, mutta pitää uskaltaa tehdä rohkeita ratkaisuja, kertasi päävalmentaja Jouni Varis viime aikojen otteita verkkolehti Mehtimäkeläisessä.

Jokipoikien kokoonpanosta puuttuvat yhä maalivahti Timo Niemi, puolustaja Lassi Raitanen ja hyökkääjä Ville Halonen.

Torjuntavuorossa on Joonas Harald. Miro Väänänen taas on noussut kakkosketjun keskelle Oskari Lehtisen ja Tuukka Rajamäen väliin.

Lauantaina Jokipojat jatkaa matkaansa Espoo Unitedin vieraaksi.