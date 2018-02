Niskasella hyvät tuntemukset huomisen viidenkympin suhteen

Lauantaiaamuna Suomen aikaa hiihdettävä 50 kilometriä koettelee Iivo Niskasen mielestä enemmän lihaskestävyyttä kuin puhdasta, hapenotolla mitattavaa kestävyyttä. Matkan varrella ei ole luvassa lepohetkiä, yhtä pitää laskua lukuun ottamatta.

– Olen tehnyt muutaman sellaisen harjoituksen, joka tähtää tuohon. Minulla on hyvät tuntemukset viidenkympin suhteen. Uskon, että lihaskestävyys on sillä tasolla, että pystyn hiihtämään matkan hyvin loppuun asti, on taktiikka mikä tahansa, Niskanen ennakoi kisojen päämatkaansa.

Olympialaisten alussa Niskanen lähti yhdistelmäkisan alussa vetämään joukkoa, mutta kun muilta ei tullut vetoapua, yritys oli tuhoon tuomittu. Hän toivoo, ettei lauantaista tule kyttäyskilpailua, vaan matkan varrella pidetään vauhtia.

Monta kovaa haastajaa

Niskanen on viime kauden 15 kilometrin maailmanmestarina yksi ennakkosuosikeista, ja perinteisellä hiihtotavalla hän on maailman eliittiä, hiihdetään sitten 15 tai 50 kilometriä. Mutta ketkä ovat Niskasen pahimmat haastajat, annetaan hänen itsensä kertoa:

– Kun kisa koettelee lihaskestävyyttä, tuollaiset Martin Johnsru d Sundbyn tyyppiset kaverit ovat aika kovia.

– Täällä on hiihdetty aika lujaa, ja Dario Cologna on ollut hyvässä kunnossa joka kisassa.

– Aleksei Poltoranin tähtää täysin tuohon viidellekympille. Hän on tullut kovia loppuja, kymmentä sekuntia muita kovempaa viimeiset 1,5 kilometriä. Hän on takuuvarmasti kova.

– Daniel Rickardssonilla oli huonot sukset viestissä. Hän on selvästi viidenkympin hiihtäjiä.

– Aleksandr Bolshunov on ollut älyttömän kova, vaikka oli hiihtänyt jo hyvän kauden. Hän on täällä kauden parhaassa kunnossa.

– Norjalta tulee tuoreena miehenä Niklas Dyrhaug. Hän on hyvä yhteislähtöhiihtäjä loppukireissä.

Suomalaisista 50 kilometrillä kilpailevat myös Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen ja Perttu Hyvärinen. Heikkinen hiihti MM-Lahdessa 50 kilometrillä pronssille saatuaan elimistönsä toimimaan päätösmatkalla. Voisiko samanlainen petraus onnistua myös olympialaduilla?