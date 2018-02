Saksa rynni sensaatiomaisesti olympiafinaaliin

Leijonien päävalmentajaa Lauri Marjamäkeä on kritisoitu monesta asiasta, mutta ainakin yhdessä toteamuksessaan hän oli täysin oikeassa.

Mikä tahansa joukkue voi voittaa minkä tahansa joukkueen tässä turnauksessa. Näin Marjamäki sanoi Leijonien hävittyä Kanadalle olympialaisten puolivälierässä. Tuskin Marjamäkikään olisi kuitenkaan voinut uskoa sitä, että Saksa voittaa ensin Ruotsin ja sitten vielä Kanadan.

Saksa nöyryytti Kanadaa välierässä perjantaina lukemin 4–3. Se kohtaa venäläisten olympiaurheilijoiden joukkueen Etelä-Korean olympiaturnauksen loppuottelussa sunnuntaina.

– Tämä on kuin unta. Paras juttu ikinä! En voi uskoa tätä, sopersi Saksan sankareihin kuulunut maalivahti Danny Aus Den Birken hämmentyneenä.

Totta siitä tuli, vaikka ennakkoon Saksan mahdollisuudet olivat jotain seitinohuen ja olemattoman välimaastosta. Se oli taas Wunder, ihme. Marjamäen johtama Suomi muuten voitti Saksan alkulohkopelissä 5–2, mutta se on toinen tarina se.

Luulotautia

Luulotauti on vaarallinen etenkin jääkiekon kaltaisessa lajissa. Ja siihen Kanada sortui. Se ei ottanut Saksan uhkaa kyllin vakavasti, vaikka Ruotsi-peli oli monella tuoreena muistissa. Kanada pelaili kesysti hurmoksessa luistelleen Saksan kanssa.

Saksa osoitti, että hyvällä joukkuehengellä, kamppailuhalukkuudella ja yritteliäisyydellä voi korvata muita puutteita. Se iski, kun ennakkoon taitavampi ja vahvempi vastustaja ei aluksi ottanut sitä tosissaan.

– Me olemme joukkue. Siinä se on! Aus Den Birken hehkutti.

– Olemme yhtenäisiä ja kamppailemme ihan hulluna, maalivahti jatkoi.

Kanada ei ollut koskaan aiemmin hävinnyt Saksalle olympiatasolla. Vaahteralehtipaitojen joutuminen lauantain pronssiotteluun Tshekkiä vastaan on valtava pettymys. Vaikka NHL-miehet eivät olleet kisoissa mukana, satsasi Kanada silti paljon olympialaisiin. Olympiakulta kiinnosti kiekkohullua maata ja varsinkin sen jääkiekkoliittoa, vaikka taalaliiga ”olympiaboikotin” valitsikin.

– Saksalle täytyy antaa tunnustusta. He pelasivat hienosti. Minusta olimme heitä parempia kolmannessa erässä, mutta se ei tietenkään riitä, sanoi Kanadan kapteeni Chris Kelly.

Urholliselle Saksalle maaleja syytivät Brooks Macek, Matthias Plachta, Frank Mauer ja Patrick Hager.

Meneekö välierähuuma yli?

Toisessa erässä kanadalaisten vati alkoi läikkyä yli. Gilbert Brule komennettiin suihkuun päähän kohdistuneen törkytaklauksen takia. Silti Kanada kokosi rivinsä kolmanteen erään, mutta niin kuin Kelly sanoi, se ei riittänyt.

– Olen murtunut. Tämä on urani pahin tappio, järkyttynyt Mat Robinson sanoi.

Voiko Saksa vielä yllättää loppuottelussa? Ei kai sentään? Tai ehkä on parempi olla povaamatta mitään.

– Jos jatkamme tähän malliin…kuka tietää, mitä finaalissa voi tapahtua? Meillä ei ole hävittävää. Mutta ensin meidän täytyy rauhoittua välierävoiton huumasta, Aus Den Birken tuumi.

Olympialaisten kisaoppaan mukaan Saksa on saavuttanut aiemmin kaksi mitalia olympiakaukaloissa. Sille on kirjattu pronssimitalit vuodelta 1932 ja 1976. Nyt hopea on jo varma.

– Mitali, aivan uskomatonta. Menemme nauttimaan finaaliin, katsotaan mitä tapahtuu, totesi Frank Mauer.