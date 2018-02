Manchester City ylivoimainen liigacupin finaalissa

Manchester Cityn haave usean pokaalin voittamisesta tällä kaudella pysyi elossa, kun joukkue juhli Englannin liigacupin ykköstilaa. City oli finaalissa ylivoimainen, sillä se kaatoi vakuuttavalla esityksellä Arsenalin 3–0.

City johtaa jalkapallon Englannin Valioliigaa selvällä erolla muihin, joten se pitää liigamestaruudesta tiukasti kiinni. Englannin cupissa City sen sijaan hävisi yllättäen Wiganille, joten kaikkea se ei sentään rohmua.

Yksi Cityn suurista tavoitteista on menestys Mestarien liigassa, jossa Pep Guardiolan valmentama joukkue on tällä kaudella porskuttanut. City nappasi neljännesvälierien avausosassa murskaavan 4–0-vierasvoiton Baselista.

Wembleyn stadionilla Lontoossa pelatussa liigacupin finaalissa City siirtyi 19. peliminuutilla johtoon. Osuma syntyi, kun Sergio Agüero karkasi pitkän maalipotkun jälkeen Arsenal-puolustukselta ja nosti pallon taidolla David Ospinan yli.

Osumasta lankeaa suuri osa Arsenalin Shkodran Mustafille, joka jäi levittelemään käsiään, kun Agüero karkasi maalintekoon.

Toisella puoliajalla City meni menojaan ja vei ansaitun voiton.

Vincent Kompany ohjasi kulmapotkun jälkitilanteesta Cityn toisen maalin vajaan tunnin kohdalla. Hetkeä myöhemmin David Silva laukoi takanurkkaan loppulukemat.

– Tämä pokaali on Manchester Citylle, ei minulle. Ensimmäisellä puoliajalla emme olleet hyviä ja virheitä tuli paljon. Toisella puoliajalla pelasimme paljon rohkeammin ja osoitimme luonnetta, Guardiola sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Liigacup on jalkapallohierarkiassa pääsarjan ja cupin alapuolella. Siitä huolimatta Cityn pelaajien kasvoilta loisti finaalin jälkeen iso ilo, ja Arsenalin miesten suupielet olivat alaspäin.

Arsenalin kausi on ollut heikko, sillä joukkue on Valioliigassa kaukana kärjestä. Cupista sille tuli aikainen lähtö, eikä liigacupistakaan napsahtanut täysosumaa. Eurooppa-liigan pudotuspeleissä lontoolaisryhmä on edelleen mukana.

Cityn edellinen liigacupin ykköstila oli toissa vuodelta. Yhteensä sillä on liigacupin mestaruuksia viisi.

Arsenal saa revanssimahdollisuuden jo torstaina, kun se isännöi Valioliigassa Cityä.