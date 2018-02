Jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjä Jussi Jokinen on vaihtamassa jälleen seuraa. Jokinen siirtyy pelaajasiirtojen takarajan kynnyksellä Columbuksesta Vancouveriin, joka on hänelle jo kauden neljäs seura. Jokinen aloitti kauden Edmontonissa, siirtyi sitten Los Angelesiin ja sen jälkeen Columbukseen.

Columbus asetti Jokisen, 34, siirtolistalle, mistä Vancouver poimi hänet. Columbuksesta Vancouveriin lähtee myös keskushyökkääjä Tyler Motte. Pelaajakaupassa toiseen suuntaan matkustaa hyökkääjä Thomas Vanek. Vancouver on jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle.

Jokinen on pelannut urallaan 937 NHL:n runkosarjaottelua pistein 187+366=553. Tämä kausi on ollut uran tehottomin, kun kiertolainen on tehnyt 46 ottelussa vain pisteet 1+6=7. Vancouver on Jokiselle jo uran yhdeksäs seura NHL:ssä.