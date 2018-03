Jokipojille kaksi tärkeää pinnaa - kamppailu pudotuspeliviivalla kiristyy

Jokipojat vankisti asemiaan Mestiksen kuudentena, kun se onnistui raapimaan IPK:sta vierasvoiton voittolaukauksilla maalein 2-1. Ratkaisijaksi nousi puolustaja Esa Lehikoinen, joka oli samalla voittolaukauskisan ainoa maalintekijä.

Sen sijaan pudotuspelien kotietua Jokipojat ei enää voi saada, sillä K-Vantaa otti samalla kolmen pisteen voiton ja venytti eron saavuttamattomiin.

Keskiviikon ottelu oli tasaista kamppailua. IPK meni avauserässä nopeasta vastahyökkäyksestä 1-0-johtoon, ja toisessa erässä Teemu Holttinen ja Teemu Väisänen juonivat 2-1-vastaiskusta tasoituksen. Väisänen syötti Holttisen läpiajoon, ja hän onnistui vähän epäonnistuneellakin laukauksella.

Jokipojat otti ikäviin paikkoihin jäähyjä, sillä se joutui pelaamaan lähes puolet jatkoajasta vajaalla. Joensuulaiset pelasivat kuitenkin mallikasta alivoimaa. Joel Olkkoselle tuomittiin jatkoajan lopulla päähän kohdistuneesta taklauksesta pelirangaistus ja Samu Pitkänen puhui kympin.

Jokipoikien maalilla Sebastian Ylönen torjui 33 kertaa, kun IPK-veräjällä Aleksi Autiolle kertyi 28 koppia.

Jokipojat jatkaa kauttaan lauantaina LeKiä vastaan. LeKi on pykälän perässä kolmen pisteen päässä, joskin ottelun vähemmän pelanneena. Espoo United on neljän ja IPK viiden pisteen päässä, ja heilläkin on pelattuna yksi ottelu vähemmän kuin Jokipojilla.