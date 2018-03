11 000 lippua myyty maailmancupiin - "Pääkatsomo täyttymässä vauhdilla"

Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin lipunmyynnin tahti kiihtyy tapahtuman lähestyessä, vaikka ennakkomyynnin luvut ovatkin olleet lupaavia koko ajan, järjestäjät tiedottivat perjantaina.

- Tällä hetkellä tavallisten pääsylippujen osalta myytyjen ja varattujen määrä on lähes 7 500, ja kun päälle lasketaan eri sopimusten puitteissa olevat liput, luku on 9 000, tiedotteessa todetaan.

VIP-lippuja on myyty yhteensä noin 2 000. Perjantain VIP-liput on myyty loppuun.

- Sunnuntain osalta pääkatsomo on täyttymässä vauhdilla, ja kohta on A-katsomon toinenkin lohko täynnä. A3-katsomossa on toistaiseksi hyvin tilaa, mutta voi olla, että portille ei jää myyntiin kuin B-katsomo ja latukatsomolippuja, lipunmyynnistä vastaava Jarno Lautamatti ennakoi.

Joukkueita on jo saapunut Pohjois-Karjalaan, ja alkuviikosta tulevat loputkin.

- Ensi vuonna ampumahiihdon maailmancupia ei järjestetä Kontiolahdella, joten kannattaa hyödyntää nyt tämä mahdollisuus tulla seuraamaan suomalaisia ja muita maailman huippuja ja nauttimaan kisahurmoksesta, tapahtuman johtaja Tomi-Pekka Riihivuori kertoo.