Hirvonen hinkuu eroon kuutosjumista: "Jos sitä vähän pystyisi parantamaan"

Pyeongchangin olympialaiset ovat takana, mutta edessä on Lahti. Yhdistetyn suomalaistoivoille paluu arkeen on olympiajuhlan jälkeen sujunut aikalailla kitkatta.

– Hyvin on sujunut. No pientä flunssaa oli, mutta olo on aika energinen. Mieli tekee taas kilpailemaan, Eero Hirvonen kertoi sunnuntain kisaa varten hypätyn mäen varakilpailun jälkeen.

Hirvoselle Etelä-Korean reissu oli sekoitus pettymystä ja onnistumista, kun kaikista kolmesta olympiakisasta tuli saldoksi kuudes sija. Toiveissa on, että putki ei jatku Salpausselän kisoissa.

– Katsotaan, jos sitä vähän pystyisi parantamaan, Hirvonen nauroi.

Hannu Manninen kisaa Lahdessa maailmancup- tai MM-tasolla nyt 15. kerran huikealla urallaan. Uran viimeisestä olympiareissusta on toivuttu hyvin, ja arkikin alkoi lentäjällä nopeasti.

– Tällä viikolla jo kolme päivää töissä, joten paluu arkeen tapahtunut siinäkin mielessä. Olivat lyhyitä kotimaan lentoja, ja torstaina käytiin pyörähtämässä Tukholmassa, Manninen myhäili ja toivoi Lahdesta tarpeeksi lentoa cup-pisteille saakka.