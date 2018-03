Hyvät ystävät Ari Vatanen ja Unto Kontro ajavat nolla-autoa SM-Itärallissa - katso video

Niin sanottua nolla-autoa ajava Vatanen tunnusti, että paluu Pohjois-Karjalaan herättää hänessä valtavasti tunteita.

– Millainen se kotiinpaluu nyt yleensä on. En tiedä, onko tämä tuhlaajapojan paluu, mutta kuitenkin. Erittäin lämmin tunne palata sinne, mistä on lähtöisin, Vatanen nauroi iloisesti.

SM-Itärallissa rallilegenda korostaa ajavansa pitkäaikaisen ystävänänsä Unto Kontron kanssa. Kuudella vuosikymmenellä autourheilussa mukana ollut kartanlukija Kontro keräsi Vataselta vuolaat kehut.

– Unto on tehnyt uskomattoman työn, ja haluan ajaa nimenomaan hänen kanssaan. Unto on paikallisen pitkän linjan yritteliäisyyden henkilöitymä ja omaa hienon moottoriurheiluhistorian. Luvassa on hänen kanssaan hieno lauantai.