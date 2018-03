Salah säkenöi Liverpoolissa – Burnleylle vuoden ensimmäinen voitto

Jalkapallon Englannin Valioliigan toisesta sijasta käydään taistelua todennäköisesti kevään päätöskierroksille asti. Lauantaina kakkoseksi kipusi Liverpool, joka kaatoi kotonaan Newcastlen 2–0. Liverpool on kerännyt pisteitä 60, Manchester United 59 ja lauantaina niin ikään voittoisasti esiintynyt Tottenham 58.

ManU pelaa oman 29. kierroksen ottelunsa maanantaina Crystal Palacea vastaan.

Liverpoolin peli on pysynyt raiteillaan siitäkin huolimatta, että seura myi brasilialaisen keskikenttätaituri Philippe Coutinhon tammikuussa Barcelonalle. Yksi suuri syy Liverpoolin menestykseen on ollut laitahyökkääjä Mohamed Salah, jolle maali Newcastle-pelissä oli liigassa jo kauden 24:s.

Salah on maalipörssissä jaetulla kärkipaikalla yhdessä Tottenhamin Harry Kanen kanssa. Egyptiläinen siirtyi täksi kaudeksi AS Romasta Valioliigaan, eikä Liverpoolin ole tarvinnut katua hankintaa. Kaikkiaan Salah on viimeistellyt tällä kaudella osumia jo 32, joka on Liverpoolin yhden kauden seuraennätys.

Liverpoolissa odotetaan kuitenkin yhä liigamestaruutta, jollaista ei ole siunaantunut kauden 1989–1990 jälkeen. Kakkostilatkin ovat olleet entiselle mahtiseuralle harvinaista herkkua: niitä on tullut mestaruuskevään jälkeen vain neljä.

Swansea pomppasi viisi sijaa

Tottenham kaatoi kotikentällään Huddersfieldin rutiininomaisesti 2–0 eteläkorealaisen hyökkääjä Son Heung-minin osumilla. Lontoolaisseura ei ole hävinnyt tämän vuoden puolella peliäkään.

Häntäpäässä Swansea kohensi roimasti asemiaan. Joukkue pomppasi peräti viisi pykälää ylöspäin murjomalla West Hamin kotonaan 4–1. Ennen kierrosta Swansea oli ensimmäisen putoajan paikalla eli sijalla 18, mutta nousi nyt 13:nneksi.

Viimeisenä oleva West Bromwich hävisi Watfordille 0–1. West Bromwich on kärsinyt jo viisi tappiota putkeen liigassa, ja ensimmäisen säilyjän paikka on sillä nyt kahdeksan pisteen päässä.

Muissa otteluissa Burnley kukisti Evertonin 2–1 ja otti tämän vuoden ensimmäisen voittonsa. Leicester ja West Bromwich pelasivat tasan 1–1. Southampton–Stoke päättyi 0–0.