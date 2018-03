Lahtelaishiihtäjä Suhonen antoi toivoa nuorten mieshiihtäjien noususta

Verneri Suhonen saattaa olla yksi vastaus suomalaisen hiihtoväen toiveisiin. Maajoukkue kaipaa uusia mieshiihtäjiä maailmancupin vakiokävijöiksi, ja Suhosella on hyvä alku kansainvälisissä kekkereissä. Lahtelainen hiihti lauantaina kolmannen kerran urallaan maailmancupin sprintissä ja ylsi toisen kerran pisteille, 30 parhaan joukkoon.

– Olen pystynyt haastamaan vähän meidän ykkösnimiämme, tai ainakin olen tiukasti kannassa, Lahdessa 27:nneksi päätynyt Suhonen kertoi.

Hän kuvasi pystyneensä vastaamaan puolivälierässä muiden vauhtiin tasaisella ja nousuissa, mutta laskuihin lähdöissä ja välipätkillä hän jäi muista.

– Nämä ovat hyvää oppia, Suhonen korosti.

Maailmancupin pistetilinsä Suhonen aukaisi tammikuussa Seefeldissä, jossa hän oli vapaan hiihtotavan sprintissä 30:s. Sitä ennen hän oli kilpaillut maailmancupissa vain Rukalla viime marraskuussa, jolloin perinteisen sprintti toi 76. sijan.

Lahden urheilukeskus on Suhosen päivittäinen harjoituspaikka, mutta lauantaina tunnelma oli toinen kuin harjoituslenkeillä. Yleisöä olivat katsomot pullollaan, mikä sai Suhosen ihastelemaan.

– Edelliset vuodet olen ollut tuolla katsomoperspektiivissä. Hyvä, että hiihtourheilu kiinnostaa lahtelaisyleisöä, runsaan viikon kuluttua 21 vuotta täyttävä Suhonen sanoi.

Hän kilpailee ensi viikonloppuna Tampereella nuorten SM-kisoissa ja suuntaa sen jälkeen Kiinaan Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n sprintin kutsukilpailuun. Suomalaisista mukaan lähtee myös Martti Jylhä ja pari nuorempaa hiihtokollegaa.

– Taivalkosken SM-kisoissa sprintti on yksi kauden päätavoitteista, Suhonen mietti jo huhtikuun alkua.

Vahvempi vapaalla

Suhonen on siitä erikoinen suomalaishiihtäjä, että vapaa hiihtotapa kulkee paremmin kuin perinteinen.

– Vapaa on vahvempi. Perinteisellä minulla on vuorohiihdossa vielä ongelmaa, tasatyöntö perinteisellä on vahvuuteni, Suhonen kertoi.

Hollolan Urheilijat -46:n hiihtäjä on toistaiseksi pärjännyt paremmin sprintissä kuin pidemmillä matkoilla, mutta tähyää Suomen sprinttiykkösen Ristomatti Hakolan tavoin yleishiihtäjäksi. Hakolan jalanjäljille hän pyrkii myös opiskelukaupungin valinnassa.

– Yritän hakea kaupungin vaihdolla uusia harjoitusmaastoja. Rovaniemi on vahva vaihtoehto, liiketalouden opintoihin välivuoden jälkeen yrittävä Suhonen sanoi.