Manchester Cityn mestaruus näyttää entistä varmemmalta jalkapallon Englannin Valioliigassa. Sunnuntaina City peittosi Chelsean kotiareenallaan 1–0 Bernardo Silvan toisen puoliajan alun osumalla.

City johtaa liigaa tällä hetkellä 18 pisteen erolla toisena olevaan Liverpooliin. Jos Manchester United voittaa maanantaisen ottelunsa Crystal Palacea vastaan, nousee se toiseksi ja on Citystä tällöin 16 pisteen päässä.

Valioliigassa on jäljellä kuitenkin enää yhdeksän ottelukierrosta.

Chelsea jatkaa tappionsa myötä viidentenä. Se on nyt viisi pistettä Tottenhamia perässä. Neljä parasta seuraa palkitaan suoralla paikalla Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

Wengerin ryhmä hävisi tällä kertaa Brightonille

Lontoolainen jalkapalloseura Arsenal jatkoi alakuloisia esityksiään sunnuntaina. Arsenal kompastui Englannin Valioliigan vierasnurmella Brightonin käsittelyssä 1–2. Ennen tätä päivää Arsenalilla oli alla kolme perättäistä tappiota.

Putki alkoi viime viikolla Eurooppa-liigan Östersund-häviöstä. Sen jälkeen Arsenal on nöyrtynyt myös Manchester Citylle sekä Liigacupin finaalissa että liigaottelussa.

Arsenalin kannattajat saivatkin jälleen oivan tilaisuuden heilutella Wenger Out -kylttejä katsomossa. Seuran pitkäaikainen päävalmentaja Arsene Wenger ei ole ollut enää aikoihin tiettyjen kannattajien suosiossa, ja tämän päivän tappio antoi entisestään pontta ranskalaisluotsin erottamisvaatimuksille.

Brightonista maalinteossa onnistuivat Lewis Dunk ja Glenn Murray. Arsenalin kavennusosuman viimeisteli tammikuussa seuraan liittynyt Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal on liigassa kuudentena, mutta neljäs sija ja Mestarien liigan paikka on jo 13 pisteen päässä. Sarjanousija Brighton on pelannut puolestaan hienon kauden. Joukkue on peräti kymmenentenä yhdeksän kierrosta ennen sarjan päättymistä.