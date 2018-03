Houston Rockets otti 16. peräkkäisen voittonsa NBA-parketilla

Chris Paul heitti 25 ja James Harden 23 pistettä, kun heidän edustamansa Houston Rockets kukisti koripallon NBA:ssa Oklahoma City Thunderin 122–112. Voitto oli Houstonille kauden 50:s, ja peräkkäisten voittojen sarja venyi jo 16 ottelun mittaiseksi.

Läntisen konferenssin kärjessä taistelu on kovaa. Houstonin kanssa saman verran voittoja on napannut Golden State Warriors, joka kukisti keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Brooklyn Netsin 114–101. Golden State on pelannut ottelun Houstonia enemmän.

– Jäljellä on vielä pitkä matka ja parikymmentä runkosarjaottelua. Jokainen yksittäinen ottelu on haaste, joka pitää kohdata, Harden sanoi.

Lauri Markkasen Chicago Bulls ei pelannut keskiviikon vastaisena yönä. Bulls on itäisessä konferenssissa sijalla 12.