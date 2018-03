Hanna Öberg: Kaisa Mäkäräinen olisi ansainnut mitalin

Magdalena Forsbergin aikakauden Hanna Öberg muistaa vain vanhempiensa puheista, mutta Helena Ekholmia ja Anna Carin Zidekiä hän seurasi itsekin.

Hänen idoleihinsa kuului myös saksalainen Magdalena Neuner.

- Seuraan monia urheilijoita, ja yritän omaksua heidän parhaita ominaisuuksiaan. Dorothea Wierer on suosikkini ammunnassa, ja Kaisa (Mäkäräinen) tietysti myös. Hän on ollut niin pitkään huipulla ja on erityisesti hyvä hiihtäjä. Hän nousi huipulle silloin, kun Helena vielä kilpaili, Öberg sanoo.

Öberg olisi suonut maailmancupia johtavalle Mäkäräiselle olympiamitalin.

- Toivoin, että hän olisi saanut mitalin viimeisillä matkoilla, koska hän olisi sen ansainnut.

Östersund on ruotsalaisille ampumahiihtäjille samanlainen keskuspaikka kuin Joensuu on Suomessa.

Suuri osa maajoukkueurheilijoista asuu Östersundissa. Öbergin parhaat maajoukkuekaverit ovat poikaystävä Jesper Nelin ja Anna Magnusson.

Maajoukkueen rento yhteishenki on myös osaltaan ollut ruokkimassa menestystä.

- Meillä on hyvin yhtenäinen joukkue, me olemme olleet niin paljon yhdessä harjoitus- ja kilpailumatkoilla. Joukkueeseen on hyvin helppo tulla. On tosi turvallinen ja rauhallinen olo, kun tutut kaverit ovat ympärillä.

Öberg aikoo kilpailla koko loppukauden ajan maailmancupissa. Huhtikuussa hän lomailee ja keskittyy muutto- ja remonttipuuhiin Jesper Nelinin kanssa. Toukokuussa alkaa valmistautuminen Östersundin MM-vuoteen.

Voisi luulla, että olympiavoittaja Öberg on Östersundin suurin urheilusankari. Näin ei kuitenkaan ole.

- Meillä on menestyvä jalkapallojoukkue, ja he ovat kaupungin suurimpia staroja, Öberg sanoo hymyillen.

