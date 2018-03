JYPille elintärkeä voitto Ässistä – Suomelasta pistekuningas

JYP otti elintärkeän voiton jääkiekkoliigassa torstaina, kun Porin Ässät kaatui kotikentällä maalein 4–2. Kolmen pisteen myötä keskisuomalaiset säilyttivät asemansa sarjataulukon neljännellä tilalla ja ovat yhä kiinni puolivälierien kotiedussa ennen runkosarjan päätöskierrosta.

Pistepörssin kärkinimi Antti Suomela johdatti JYPin voittoon iskemällä tehot 1+1. Samalla mies käytännössä varmisti Liigan pistepörssin voiton kaudella 2017–2018.

– Tuntuu ihan uskomattomalta. Aivan mieletön kausi on ollut, ja joulun jälkeen pistetahti on vain kiihtynyt. Päätin viime kauden jälkeen, että minun pitää joka ilta pistää kaikki likoon ja auttaa joukkuetta. Ehkä se on ollut tämän tasaisen pistetahdin takana, Suomela analysoi.

JYPille ottelussa pisteet 1+1 takoivat myös Jake Newton sekä Suomelan ketjukaverit Juuso Puustinen sekä Jerry Turkulainen. Puustiselle maali oli jo kauden 30:s.

– Hemmetin hyvin meillä synkkaa Suomelan kanssa. Aika ainutlaatuista se on ollut koko ketjun kanssa. Välillä voi syöttää ihan silmät kiinni, kun tietää, missä se kaveri liikkuu, Turkulainen hehkutti.

Ässille ottelussa onnistuivat Simon Suoranta sekä Antoine Laganiere.