Yllätysratkaisija Kenedy lisäsi Newcastlen säilymistoiveita, Rashfordin avausjakson osumat pitivät ManUn Liverpoolin edellä

Jalkapallon Englannin Valioliigasta putoamista vastaan taisteleva Newcastle otti arvokkaan voiton Southamptonin kustannuksella. Newcastle voitti kotiottelunsa 3–0 (2–0), kun Kenedy rokotti Southamptonia kahdella maalilla avausjaksolla ja kolmannen täysosuman viimeisteli Matt Ritchie.

Brasilialaislaituri Kenedy pelaa Newcastlessa lainasopimuksella Chelseasta, ja hän teki lauantain ottelussa kauden ensimmäiset liigamaalinsa.

Newcastle vahvisti otettaan sarjapaikasta, kun matka kolmen viimeisen joukkoon kasvoi ainakin hetkeksi viiteen pisteeseen. Newcastlella on 32 pistettä. Putoajien paikoilla olevilla Crystal Palacella on 27, Stokella 27 ja West Bromwichilla 20 pistettä. Southamptonilla on 28 pistettä.

West Bromwich hävisi Leicesterille 1–4. Crystal Palace pelaa lauantain myöhäisottelussa Chelseaa vastaan.

Valioliigassa toisena oleva Manchester United kasvatti eronsa kolmantena olevaan Liverpooliin jo viiteen pisteeseen, kun ManU voitti Liverpoolin kotikentällään 2–1 (2–0).

Hyökkääjä Marcus Rashford viimeisteli kaksi maalia ensimmäisellä jaksolla ja kasvatti kauden liigamaaliensa määrän kuuteen. Parikymppiselle hyökkääjälle maalit olivat kalenterivuoden ensimmäiset Valioliigassa.

Liverpool ei saanut yllätettyä ManUn maalivahti David de Geaa, mutta ManU-toppari Eric Bailly yllätti espanjalaismaalivahdin Liverpool-pelaajien puolesta. Bailly yritti katkaista Sadio Manen keskityspallon, mutta ohjasi pallon omaan maaliin toisella jaksolla.