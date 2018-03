Akaa-Volley haki tärkeän vierasvoiton Kuopiosta

Lentopallon miesten Mestaruusliigan runkosarjan päätösottelut toivat yhden odotetun sijamuutoksen ja toisen vähemmän odotetun sarjataulukkoon.

Odotettu oli Sampo Volleyn 3–2-kotivoitto Raision Loimusta, mikä nosti joukkueen toiseksi taulukossa. Vähemmän odotettua oli Akaa-Volleyn vierasvoitto Kuopiossa, mikä yhdessä Perungan Poikien kotivoiton tuella riitti nostamaan sarjanousija Akaan Rantaperkiön Iskun ohi pois jumbopaikalta.

Sampo Volleyn päävalmentaja Timo Tolvanen ei voitosta huolimatta ollut illalla kovin hyvällä tuulella.

– On stressaavaa, kun ei ole vielä varmaa tietoa, miten puolivälierät Loimua vastaan pelataan. Salisyistä haluaisimme pelata ensin kaksi kotiottelua peräkkäin tiistaina ja keskiviikkona, ja sitten matkustaisimme Raisioon. Tämän skenaarion onnistumisesta ei ole vielä tietoa, Tolvanen sanoi.

Otteluparin puolivälieräohjelma ratkeaa sunnuntaina. Muut puolivälieräparit VaLePa–Vantaa Ducks, Etta–PerPo ja Hurrikaani–Leka Volley aloittavat pelinsä ensi keskiviikkona.

Enderwin Herrera oli 19 pisteellä Sampo Volleyn tehokkain, Gino Naarden teki Loimulle 23 pistettä.

Mikkonen juhli hakkurina

Akaa-Volleyn kokenut Joni Mikkonen teki 33 pistettä, kun joukkue voitti Kuopiossa Leka Volleyn 3–1 ja saatujen kolmen pisteen turvin joukkue nousi viimeistä edelliseksi. Näin se saa tuleviin karsintoihin Ykkössarjan joukkuetta vastaan kotiedun.

– Nyt on helpottunut olo. Toki meillä olisi ollut luottavainen olo mitä tahansa Ykkössarjan joukkuetta vastaan karsinnoissa, mutta kotietu on merkittävä. Psykologisesti on myös tärkeää, ettei jääty runkosarjassa jumboksi, Mikkonen sanoi.

Kuopion ottelu päättyi ennen Rovaniemellä pelattua PerPo–Isku-ottelua. Jos Isku olisi voittanut, Akaan voitto ei olisi riittänyt nostamaan sitä ylemmäksi.

– Oltiin jo suihkussa, mutta kuultiin hallista fanien hirveä huuto, ja siitä saattoi arvata, että Isku hävisi. Peli oli kova, Leka pelasi hyvällä asenteella, mutta kyllä Joni oli jälleen mies paikallaan, sanoi Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen.

PerPo päätti voittoputkeen

Rovaniemellä pelaava Perungan Pojat päätti runkosarjan neljällä peräkkäisellä 3–2-voitolla, ja kuudes sija tarkoittaa Oulun Ettan kohtaamista puolivälierissä. Valmentaja Henri Tuomi lähti päätösotteluun tamperelaista Rantaperkiön Iskua vastaan kakkoskuusikolla.

– Haluttiin antaa meille liki merkityksettömässä ottelussa peliaikaa penkkimiehille. Viisi uutta miestä näytti, että penkiltä löytyy voimaa, Tuomi iloitsi.

Hakkurina pelannut Niko-Matti Koskela teki 31 pistettä. Katkeran tappion kokeneen Iskun tehokkain oli 35 pistettä tehnyt Matti Hietanen.

Iskulla oli päätöserässä kaksi ottelupalloa, ja jos se olisi voittanut, se olisi pitänyt Akaa-Volleyn takanaan.