Patrik Laine nousi maalipörssin jaetulle kärkipaikalle

Winnipegin Patrik Laineen hirmuvire jatkui jääkiekon NHL:ssä. Hän teki Suomen aikaa myöhään lauantaina joukkueensa ainoan maalin, kun Philadelphia kaatoi kotonaan Winnipegin 2–1.

Tällä kaudella 40 osumaa tehnyt Laine nousi Aleksandr Ovetshkinin rinnalle maalipörssin jaetulle kärkipaikalle. Samalla Laineesta tuli kautta aikain kolmas suomalaispelaaja, joka on yltänyt yhdellä kaudella 40 runkosarjamaaliin.

Ennen häntä samaan olivat pystyneet suomalaisen kiekon suurnimet Teemu Selänne ja Jari Kurri, joista kumpikin tykitti 40 maalin rajan rikki peräti seitsemän kertaa.

Laine, 19, on poikkeuksellisen nuori NHL-maalitykki. Hän on tehnyt NHL-urallaan 76 runkosarjamaalia, mikä on kaikkien aikojen kolmanneksi suurin saldo alle 20-vuotiaalle pelaajalle. Laine jakaa kolmossijaa Brian Bellowsin ja Wayne Gretzkyn kanssa.

Philadelphiaa vastaan Laine onnistui laukomaan kiekon ylivoimalla poikittaissyötöstä verkon perukoille, kun ottelussa pelattiin päätöserää. Maali jäi kuitenkin vierasjoukkueelle laihaksi lohduksi.

Myös Laine oli pettynyt, vaikka 40 maalin raja meni rikki.

– En ole tällä hetkellä tyytyväinen, sillä hävisimme, mutta ehkä jo huomenna olen. Minun täytyy olla itsestäni ylpeä. Tuo on komea numero, mutta tällä hetkellä se ei tunnu hyvältä, Laine sanoi ottelun jälkeen NHL:n verkkosivuilla.

Laine sai vuolaat kehut joukkueensa päävalmentajalta Paul Mauricelta.

– Hänestä on Winnipegille iloa pitkäksi aikaa, Maurice sanoi.

Rantanen suomalaisten pistekärkenä

Laine on ollut tällä kaudella tulikuuma, mutta samalla lailla hohkaa Coloradon Mikko Rantanen. Hän keräsi tehot 1+2, kun Colorado nappasi 5–2-kotivoiton Arizonasta.

Rantanen nousi samalla takaisin suomalaispelaajien pistepörssin kärkeen ohi Aleksander Barkovin. Rantanen on kerännyt 67 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 23+46=69. Hän on koko NHL:n pistepörssissä 16. sijalla.

Yön NHL-kierroksella suomalaisista maalinteossa onnistuivat myös Montrealin Artturi Lehkonen, Toronton Kasperi Kapanen ja New Jerseyn Sami Vatanen. Lisäksi Barkov ja Las Vegasin Erik Haula onnistuivat voittomaalikisassa.