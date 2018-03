Arsenal kukisti jalkapallon Englannin Valioliigassa Watfordin maalein 3–0 (1–0) ja vahvisti kuudetta sijaansa. Maalivahti Petr Cechille nollapeli oli 200:s Valioliigassa. Cechin otteluun mahtui esimerkiksi torjuttu rangaistuspotku.

Saksan maajoukkuemiehet Shkodran Mustafi ja Mesut Özil järjestelivät lontoolaisten avausmaalin. Ottelun kahdeksannella minuutilla Özil keskitti vapaapotkusta maalille, ja Mustafi pukkasi pallon verkkoon. Puolustajalle täysosuma oli liigakauden kolmas.

Toisella jaksolla Pierre-Emerick Aubameyang viimeisteli Arsenalin toisen täysosuman. Pari minuuttia Arsenalin 2–0-maalin jälkeen Watfordille tarjoutui mahdollisuus kavennukseen, mutta Arsenal-maalivahti Cech torjui T roy Deeneyn rangaistuspotkun. Loppulukemat viimeisteli Henrikh Mkhitaryan.

Arsenalin matka viidentenä olevaan Chelseaan on kahdeksan pistettä. Sijaa seitsemän miehittävä Burnley on kerännyt viisi pistettä Arsenalia vähemmän ja on jäämässä Eurooppa-liigan karsintojen ulkopuolelle.

Tottenham puolestaan nousi Bournemouthia vastaan 4–1-voittoon kaksi maalia tehneen Son Heung-minin johdolla. Sarjassa kolmanneksi kiivenneen Tottenhamin hyökkääjä Harry Kane loukkasi jalkaansa, ja hänet vaihdettiin pois kentältä.