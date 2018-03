Jalkapallon Saksan Bundesliigan häntäpäässä majaileva HSV reagoi putoamisuhkaan ja erotti päävalmentaja Bernd Hollerbachin vain seitsemän viikkoa nimityksensä jälkeen, seura kertoi maanantaina. Kauden loppuun saakka HSV:tä luotsaa alle 21-vuotiaiden joukkueesta nostettu Christian Titz.

HSV on ainoa joukkue, joka on pelannut Bundesliigassa sarjan historian jokaisella kaudella. Matkaa sarjapaikan takaavaan 15. sijaan ja putoamiskarsintaan johtavaan 16. sijaan on seitsemän pistettä. Vuosina 2014 ja 2015 HSV säilytti sarjapaikkansa karsintojen kautta. Hampurilaisjoukkueella on vielä jäljellä kahdeksan ottelua.

Hollerbachin valmennusjakson aikana HSV ei voittanut kertaakaan. Lauantaina kärkijoukkue Bayern München höykytti HSV:tä lukemin 6–0.