Eero Hirvonen lähtee minuutin ja kahdeksan sekuntia kärjen takana ladulle yhdistetyn henkilökohtaisessa kilpailussa Trondheimissa. Mäkiosuuden jälkeen kilpailua johtaa Japanin Akito Watabe.

Hirvonen hyppäsi Trondheimin HS140-mäestä 122,5 metriä ja on 17. sijalla ennen hiihtoa. Ilkka Herola ponnisti 125 metriä, mutta on 25. sijalla (1.27 Watabesta). Arttu Mäkiaho on 37. sijalla 119 metrin hypyllään (–2.04).

10 kilometrin hiihto alkaa kello 17.